Водителя Audi, который стал виновником масштабного ДТП на площади Победы в Киеве 31 января, задержали. Информацию об этом подтвердила спикер полиции Киева Оксана Блищик в эфире 112 Украина.

"Виновника задержали, следователи готовят ходатайство в суд, чтобы завтра избрать ему меру пресечения. Следователи будут настаивать на содержании под стражей. За совершение такого правонарушения предусмотрено до 8 лет лишения свободы", - сообщила она.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Киева, водителю уже сообщили о подозрении. На данный момент он помещен в отделение закрытого типа больницы скорой помощи под присмотром правоохранителей. Также вынесено постановление о заборе у подозреваемого биологических образцов для установления содержимого алкоголя и наркотических веществ.

Ранее "Страна" сообщала, что у цирка в Киеве произошло массовое ДТП с участием пяти авто. По предварительным данным, Audi на большой скорости двигался по улице Саксаганской, а Mazda и Skoda по Дмитриевской ему навстречу. Позже стало известно, что водитель Mazda, 47-летняя женщина, скончалась от полученных травм по дороге в больницу.

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