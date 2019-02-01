Под Кременчугом убит 55-летний бизнесмен. Его тело было обнаружено патрульными полицейскими в припаркованном автомобиле Hyundai Santafe. Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Полтавской области.

Автомобиль с мертвым бизнесменом нашли вечером 31 января на 96-м километре трассы М-22 "Александрия - Кременчуг".

"Следственно - оперативная группа выявила следы насильственной смерти на теле погибшего частного предпринимателя. По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины).

Полиция просит граждан, которые владеют любой информацией о данном события или проезжали в период времени с 19:00 до 20:30 на данном участке дороги с включенным видеорегистратором, предоставить информацию по номеру 102", - уточнили в полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве налетчики в масках ограбили бизнесменов из Польши, которые заключили контракт и получили аванс.

Также мы сообщали, что убивший супругов под зданием суда в Николаеве учинил расправу, чтобы не платить 2,5 миллиона долга.