Входящая в состав военно-морских сил ФРГ плавбаза Werra посетит два черноморских порта в Болгарии. Визит назначен на февраль. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Военный корабль военно-морских сил ФРГ, плавучая база Werra, в феврале отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО. Судно посетит два болгарских порта - Бургас и Варну.

Этот поход был запланирован давно. "Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", - заявил представитель военного ведомства.

После захвата российским спецназом 25 ноября 2018 года трех украинских военных кораблей в непосредственной близости от Керченского пролива НАТО осудила милитаризацию украинского полуострова Крым, аннексированного российскими властями, и заявила, что внимательно наблюдает за развитием ситуации в Черном море.

Напомним, что 9 января 2019 года глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко объявил, что к проходу в Черное море готовится группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов. При этом согласно Конвенции Монтре от 1936 года военные корабли нечерноморских стран имеют право находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Фото: blackseavisits.ru

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