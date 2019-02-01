До 15 млн долларов в день намерен покупать Национальный банк Украины в I-II-м кварталах 2019 года для наращивания международных резервов. Это на 5 млн долларов больше плановых объемов, чем было в течение II-IV кварталов 2018 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По расчетам Национального банка, покупка по 15 млн долларов в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке. В НБУ отмечают, что в 2018 году общие объемы торгов на межбанке выросли на 38% - до 117 млрд долларов, тогда как объемы интервенций Нацбанка по покупке и продаже валюты составляли всего 5 млрд долларов, поэтому влияние НБУ на формирование курса является минимальным.

В Нацбанке подчеркивают, что в зависимости от ситуации на рынке интервенции НБУ по покупке валюты могут быть меньше или вообще не происходить.

"Объемы покупки в течение дня могут превышать объявленный объем, однако такие интервенции будут проводиться для выполнения других задач, предусмотренных Стратегией валютных интервенций Национального банка на 2016-2020 годы, в частности для сглаживания значительных колебаний на валютном рынке", - объяснили в НБУ.

Регулятор отмечает, что при проведении интервенций продолжит минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке. Приоритет будет предоставляться тем формам интервенций, по которым Нацбанк не предлагает, а принимает предложенную другими участниками валютного рынка цену. Такими формами интервенции, где НБУ выступает "прайс-тейкером", являются валютный аукцион и интервенция по лучшему курсу.

"Установление количественных индикаторов для ежедневных интервенций является важным элементом режима плавающего обменного курса. При этом режиме НБУ не поддерживает никакого значения обменного курса, а присутствие регулятора на валютном рынке обусловлено необходимостью накапливать международные резервы, сглаживать функционирование валютного рынка и поддерживать трансмиссию ключевой процентной ставки", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что в 2018 году международные резервы Украины выросли на 10,6% и, по предварительным данным, на 1 января 2019 года составили 20,8 млрд долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным НБУ, переводы заробитчан в Украину за год выросли до $11 млрд.

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