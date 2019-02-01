В Киеве с 1 февраля тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение повысились в среднем на 11%. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Как указывается в сообщении, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 25 января установила новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению для "Киевводоканала".

Таким образом, НКРЭКУ установило для "Киевводоканала" следующие тарифы:

тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 20,376 грн (в т. Ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м, из них 10,812 грн (в т. Ч. НДС 1,802 грн) за 1 куб. м водоснабжения, 9,564 грн (в т. Ч. НДС 1,594 грн) за 1 куб. м водоотведения;

тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 21,756 грн (в т. Ч. НДС 3,626 грн), из них 11,544 грн (в т. Ч. НДС 1,924 грн) за 1 куб. м водоснабжения, 10,212 грн (в т. Ч. НДС 1,702 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева повышен на 11,4%, а тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотводу (с использованием внутридомовых систем) - на 11%.

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