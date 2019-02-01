В Харьковской области в поселке Малая Даниловка, в жилом четырехквартирном доме обрушилась крыша. Об этом сообщает полиция Дергачевского района на своей Facebook-странице.

"Событие произошло 31 января около 02.00 ночи в поселке Малая Даниловка. Были эвакуированы двенадцать жильцов дома, никто из них не пострадал", - говорится в опубликованном сообщении.

Предварительно установлено, что причиной разрушения крыши является банальная ветхость. Ведь дом был построен еще в 1805 году, за 7 лет до нашествия Наполеона. Крыша провалилась под тяжестью снега. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: facebook.com/Поліція-Дергачівщини

Как сообщала "Страна", в Херсоне обрушилась крыша хлопчатобумажного комбината, погиб охотник за металлом. Предприятие было неработающим.

Отметим, что в Харькове с крыши здания сняли 100-килограммовую сосульку.