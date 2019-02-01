В 2019 году в "Укрзализныце" запустят поезда в Берлин и словацкий город Кошице. Также запланировано обновление 110 пассажирских вагонов, в т.ч. закупка 46 новых.

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Громадське.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов добавил, что в 2019 году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, остальные - "существенно отреставрированными".

Кроме этого, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве. Он напомнил, что одним из первых таких сообщений стал поезд между Киевом и аэропортом Борисполь. За 2 месяца им воспользовались более 100 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", в Украине запустили онлайн-сервис по покупке льготных билетов для людей с инвалидностью. Также в "Укрзализныце" в 6 раз повысили стоимость группового бронирования мест.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов к 8 Марта.