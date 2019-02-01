В Киеве в районе станции метро Лукьяновская сегодня, 1 февраля, нашли труп мужчины с несколькими ножевыми ранениями. Об этом сообщает Информатор.

Тело обнаружили около0 6:00 утра вблизи дома по улице Юрия Ильенко, 7. Убитый лежал возле МАФов. На вид мужчине было 30-35 лет. На место происшествия приехали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. При осмотре тела были обнаружены ножевые ранения. Эксперты насчитали 5-6 ранений. Что стало причиной смерти точно установят при вскрытии.

Фото: kiev.informator.ua

Возможные мотивы и кто это сделал, сейчас и выясняют правоохранители.

Фото: kiev.informator.ua

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