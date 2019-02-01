В Украине вышел официальный трейлер отечественной романтической комедии "Свингеры-2", премьера которой запланирована на 1 марта 2019 года. Ролик появился на YouTube-канале компании "Вольга Украина", которая займется прокатом ленты.

Фильм рассказывает о новых сексуальных приключениях бизнесмена Игоря, у которого возникли проблемы с потенцией. Как ни старается его партнерша Илона исправить неловкую ситуацию, ничего не помогает. Игорь решает еще раз наведаться в квартиру к Андрею и Ирине, где он свинговал в первой части ленты, чтобы вернуть себе былую сексуальную активность.

Ключевые роли в ленте исполнили Оля Полякова, Даша Астафьева и Михаил Хома (Дзидзьо), а также актеры Михаил Кукуюк, Вячеслав Довженко, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский. Режиссером выступил Андрейс Экис, который работал и над первой частью.

Видео: youtube.com

Напомним, первая часть "Свингеров" вышла 1 января 2018 года. Фильм собрал в прокате 22,2 млн грн, став одной из самых кассовых отечественных премьер года.

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