На четверг, 7 февраля, в Раде назначено голосование по изменению Конституции Украины, в части закрепления курса на ЕС и вступления в блок НАТО. При этом в самом Брюсселе не считают, что сейчас актуально говорить даже о перспективе членства Украины в Евросоюзе.

"Новейшее поколение украинцев, благодаря единству и воли действующего парламента, который по государственным вопросам действует в едином порыве, будет иметь гарантию достижения целей, задекларированных во время Революции Достоинства", - говорится на Facebook-странице нардепа от БПП Оксана Билозир, которая и анонсировала голосование.

Также она заявила, что изменения в Конституцию, инициированные президентом Украины Петр Порошенко, "будут иметь историческую миссию и судьбоносное значение для всего украинского народа".

Фото: facebook.com/oksana.bilozir

Проект закона уже внесен в план работы Верховной Рады.

Фото: static.rada.gov.ua

Как сообщала "Страна", спецпредставитель США заявил, что Украина не готова к членству в НАТО.

Отметим, что поддержка вступления Украины в НАТО не достигла и половины.