Победительница Евровидения-2018, певица из Израиля Нетта Барзилай представила клип на песню Bassa Sababa, который в декабре прошлого года снимался в Киеве. Ролик размещен на Youtube-канале исполнительницы.

В ролике певица выезжает из здания в виде своей головы на бульваре Вернадского, а затем едет на розовой машине по Дарницкому мосту, по которому ранее мчалась во время съемок своего клипа и певица Майли Сайрус. Кроме того, в ролике показаны интерьеры библиотеки им. Вернадского. В клипе доминирует розовый цвет, а сама Барзилай превращается в разъяренного розового носорога.

Видео: youtube.com

Напомним, песенный конкурс Евровидение в этом году пройдет в израильском Тель-Авиве. Полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая. Украина, согласно результатам жеребьевки, будет выступать во второй части первого полуфинала.

Ранее "Страна" сообщала, что стал известен состав жюри Национального отбора на Евровидение-2019.

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