В пятницу, 1 февраля, президент Украины Петр Порошенко публично поздравил жену Марину с днем рождения. Текст поздравления с обнимающейся парой размещен на официальной станице президента в Facebok.

"Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым мужчиной на земле. Бесконечно благодарен Господу за то, что встретил такую необыкновенную женщину - светлую, отзывчивую, мудрую и очаровательную! С Днем рождения, моя единственная!", - сказано в поздравлении.

Фото: facebook.com

В этом году будет 35 годовщина свадьбы четы Порошенко. По семейным преданиям, Петр Порошенко встретил будущую супругу, кстати, 1962 года рождения, на студенческой дискотеке. Однако отношения между парнем и девушкой завязались спустя полгода, когда их вместе отправили в колхоз собирать урожай. Через год Петр и Марина решили пожениться. Буквально спустя неделю после подачи заявления в ЗАГС, Петра Порошенко призвали в армию. Ради свадьбы Петра отпустили из армии на десять дней.

Свадьба нынешней президентской четы состоялась 8 сентября 1984 года. За почти 35 лет совместной жизни Петр и Марина Порошенко родили и воспитали четверых детей. Кроме того, президентская чета воспитывает двух внуков - Петра и Елизавету.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко объявил о своем походе в президенты в мятом пиджаке.

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