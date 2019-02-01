По состоянию на 09:25 пятницы, 1 февраля, в центре Киева образовались дорожные заторы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Пробки сформировались на улице Крещатик, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Льва Толстого, Саксаганского, Олеся Гончара, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, Генерала Ватутина, улицах Прорезной, Ярославов Вал, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Костельной, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской, Набережном шоссе, улицах Институтской, Шелковичной, Бассейной, Большой Васильковской, Антоновича, Михаила Омельяновича-Павленко.

Также заторы - на Петровской аллее, на улицах Жилянской, Татарской, Короленковской, Бульварно-Кудрявской, Евгения Коновальца, Лаврской, Московской, Ивана Мазепы, аллеи Героев Крут, Кловском спуске, улицах Владимира Винниченко, Ивана Франко, Павловской, Вячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Николая Лысенко, Ивана Огиенко, Николая Гринченко, бульваре Дружбы народов, проспектах Степана Бандеры и Валерия Лобановского, улице Новоконстантиновской, Краснозвездном проспекте, а также на проспекте Науки.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте, улицах Хоткевича, Здолбуновской, Русановской набережной, Дарницком и Харьковском шоссе, проспектах Бажана и Юрия Гагарина, улицах Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко, Анны Ахмтовои, Евгения Сверстюка.

Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге. Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном, Южном и Дарницком мостах, а также на мосту Патона движение затруднено только в сторону центра. На мосту Метро можно проехать свободно.

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", появились фото и видео с места массового ДТП у цирка в Киеве с участием пяти авто. Точное число пострадавших неизвестно.

Напомним, что в Киеве 1 февраля до 17:00 ограничат движение по Южному мосту.