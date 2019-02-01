В сети опубликовано видео пожара в торговом центре "Планета Люкс" в дагестанском городе Кизляр. Огонь здесь вспыхнул утром 1 февраля. Кадры горящего здания опубликовали "Махачкалинские известия".

Огнем было охвачено все здание трехэтажного торгового центра - восемь тысяч квадратных метров.

Здание ТЦ полностью сгорело. По информации источников местного издания, человеческих жертв нет. В мэрии Кизляра уточнили, что сгорел еще один расположенный рядом торговый центр "Союз". Также огонь повредил и другие соседние постройки.

Видео: youtube.com/Махачкалинские известия

Как сообщала "Страна", в Харькове в ночь на понедельник, 28 января, горел трехэтажный торговый центр "Мираж".

Напомним, что после огненной трагедии в Польше все квест-комнаты города Харькова проверят специальные комиссии.