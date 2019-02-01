Пожар на двух танкерах в Черном море продолжается, зафиксировано шесть очагов горения. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает ТАСС.

До этого источник в экстренных службах Южного федерального округа сообщил, что на танкерах наблюдается пять очагов горения. Пожар не удается потушить уже больше недели. При этом на одном из судов, "Маэстро", открытого горения в последние дни не наблюдалось, пожар сохранялся во внутренних отсеках.

"Огонь продолжается и там, и там, четыре очага на "Маэстро" и два на "Канди". Продолжаем орошение надстроек и конструкций судовых", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, что в результате пожара на танкерах, на которых было 4,5 тысячи тонн топлива, погибли 20 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в России не знают, сколько еще будут полыхать в Керченском проливе танкеры "Маэстро" и "Канди".

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