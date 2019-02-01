Начиная с сегодняшнего дня, 1 февраля, Беларусь повысила на 7,6% тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

"На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, проиндексированы на 7,6%", - сообщила пресс-служба. В министерстве подчеркнули, что "установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями" с РФ, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов.

Пересмотр тарифов - плановый. "В соответствии с требованиями методики тарифы изменяются, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 год - 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина", - напомнила пресс-служба.

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