В Киеве, 1 февраля, вновь будут действовать ограничения в дорожном движении по Южному мосту в направлении от проспекта Николая Бажана до Столичного шоссе. Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

"С 11:00 часов до 17:00 часов 01.02.2019 в связи с ремонтом покрытия на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с пр-та Николая Бажана на Столичное шоссе", - сказано в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к указанным ограничениям.

Фото: facebook.com/kievavtodor/

Как сообщала "Страна", строительство платных дорог в Украине отсрочили на год. Первая платная дорога в Украине должна была появиться еще в 2018 году.

Отметим, что в Киеве водители сами потушили загоревшийся Ford у станции метро Нивки.