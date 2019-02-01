В пятницу, 1 февраля, во Франции будет похоронен знаменитый композитор Мишель Легран, создавший музыку шедевров мирового кинематографа. Всемирно известный музыкант умер 26 января в возрасте 86 лет, он будет похоронен на кладбище Пер-Лашез, где покоится прах композиторов Фридерика Шопена и Жоржа Бизе, певицы Эдит Пиаф.



Смерть Леграна стала тяжелой утратой для Франции. Свои соболезнования в связи с его кончиной выразил президент республики Эмманюэль Макрон, назвавший произведения маэстро "музыкой нашей эпохи". Всего Легран создал музыку к более чем 200 кинокартинам, передает ТАСС.

Последний путь Маэстро начнется в храме Александра Невского

Начнется прощание утром пятницы в русском православном Соборе Александра Невского в VIII округе Парижа. В этом храме XIX столетия, где композитор несколько лет назад венчался с актрисой Машей Мериль, будут присутствовать только его родные и близкие друзья. Гражданская панихида пройдет затем в Театре Мариньи. На его сцене на Елисейских полях в ноябре состоялась премьера спектакля "Ослиная шкура". Музыку и для спектакля, и для фильма, по мотивам которого он поставлен, создал Легран.

С Елисейских полей траурная процессия направится на кладбище Пер-Лашез. Здесь с композитором смогут попрощаться парижане. Легран, родившийся 24 февраля 1932 года в двадцатом столичном округе, на территории которого расположен некрополь, был предан родному городу. Одной из первых его работ для кино стала музыка к короткометражной ленте Франсуа Рейшенбаха "Лики Парижа" ( Visages de Paris, 1955).

Создатель музыкального языка кино

Мировую славу маэстро принесли партитуры к фильмам "Шербурские зонтики" (Les Parapluies de Cherbourg", 1964) и "Девушки из Рошфора" (Les Demoiselles de Rochefort, 1967). Автор музыки Мишель Легран и постановщик этих картин Жак Деми, отмечает французская пресса, "вместе смогли отобрать у американского кинематографа монополию на мюзиклы". Национальный центр кинематографии назвал Леграна создателем "музыкального языка кино".

За свои композиции он был неоднократно удостоен самых престижных наград. Мастер трижды становился лауреатом премии "Оскар" Американской киноакадемии - за музыку к кинолентам "Афера Томаса Крауна" (Thomas Crown affair, 1968), "Лето 42-го" ( Summer of '42, 1971) и "Йентл" (Yentl, 1983). На его смерть одной из первых откликнулась звезда французской эстрады Мирей Матье, много работавшая с Леграном. "Его музыка покорила мир и будет жить вечно", - сказала певица.

Ранее "Страна" сообщала, что в США умерла Луиза Мориц, звезда культового фильма "Пролетая над гнездом кукушки".