Курс НБУ на 1 февраля. Доллар подешевел, а евро рванул вверх
В пятницу, 1 февраля, в НБУ установили официальный курс основных валют. Американский доллар чуть подешевел, чего не скажешь о евро.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, доллар подешевел лишь на 1 копейку. Евро же вырос на 14 копеек.
- $100 - 2774.0960 гривны (31 января - 2775.5525 гривны);
- 100 евро - 3186.8815 гривны (31 января - 3172.1790 гривны);
- 10 рублей - 4.2445 гривны (31 января - 4.1991 гривны).
Так, в пятницу, 1 февраля, стоимость доллара составляет 27 гривен 74 копейки. В то же время цена европейской валюты изменилась значительно больше – выросла на 14 копеек. Поэтому за евро украинцам придется отдать 31 гривну 86 копеек.
Как сообщала "Страна", ПриватБанк откроет функцию продажи валюты через мобильное приложение Приват24 с 7 февраля.
Отметим, что переводы заробитчан в Украину за год выросли до $11 млрд.
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