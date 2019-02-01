В пятницу, 1 февраля, в НБУ установили официальный курс основных валют. Американский доллар чуть подешевел, чего не скажешь о евро.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, доллар подешевел лишь на 1 копейку. Евро же вырос на 14 копеек.

$100 - 2774.0960 гривны (31 января - 2775.5525 гривны);

100 евро - 3186.8815 гривны (31 января - 3172.1790 гривны);

10 рублей - 4.2445 гривны (31 января - 4.1991 гривны).

Так, в пятницу, 1 февраля, стоимость доллара составляет 27 гривен 74 копейки. В то же время цена европейской валюты изменилась значительно больше – выросла на 14 копеек. Поэтому за евро украинцам придется отдать 31 гривну 86 копеек.

Как сообщала "Страна", ПриватБанк откроет функцию продажи валюты через мобильное приложение Приват24 с 7 февраля.

Отметим, что переводы заробитчан в Украину за год выросли до $11 млрд.