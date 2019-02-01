В пятницу, 1 февраля, погода в Украине будет облачной. Дожди с мокрым снегом ожидаются только в Ужгороде. Незначительные осадки ожидаются также и на севере страны. Днем температура воздуха составит +1…+5°С, в Крыму до +8…+10°С. Об этом сообщает meteoprog.

В центральных областях ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха ночью 0…+1°С, днем +2…+3°С.

На западе Украины прогнозируют переменную облачность, в Ужгороде выпадет мокрый снег. Температура воздуха ночью -3…0°С, днем +1…+3°С.

В северных областях погода будет облачной, локально выпадет мокрый снег. Температура воздуха ночью -1…0°С, днем +1…+2°С.

На востоке страны - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -4…0°С, днем +1…+3°С.

В южных областях - пасмурно, но сухо. Температура воздуха ночью +2…+6°С, днем +8…+10°С.

Фото: meteo.gov.ua

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Отметим, что министр иностранных дел Дании отменил протокольные мероприятия в Киеве из-за непогоды.