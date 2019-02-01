Группа Kazka показала свою новую песню для участия в отборе на международный песенный конкурс Евровидение-2019. Композиция Apart уже опубликована на официальной странице группы в Youtube.

"Apart - это личная история отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов! Несмотря на статус, рост, вес, социальные различия, навязанные другими правила и формы. Любите кого угодно, но обязательно всей душой", - описали свою песню музыканты.

Накануне, 31 января, пиратская версия песни попала в интернет. В связи с этим музыканты обратились к фанатам с просьбой дождаться официального релиза и слушать уже качественную версию трека.

Напомним, 31 января свои конкурсные песни представили также певица Вера Кекелия, молодой исполнитель Khayat и группа Bahroma. Нацотбор на Евровидение стартует уже в следующую субботу, 9 февраля. Он будет состоять из двух полуфиналов, в каждом из которых примет участие по 8 участников, и финала, где сразятся шестеро лучших по мнению зрителей и жюри. Имя конкурсанта от Украины мы узнаем 23 февраля.

Международный конкурс Евровидение в 2019 году пройдет в израильском Тель-Авиве. Право принимать состязание для Израиля получила певица Нетта Барзилай, которая победила в Евровидении-2018. Полуфиналы конкура состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая. Украина, согласно результатам жеребьевки, будет выступать во второй части первого полуфинала.

Видео: youtube.com/КАZКА

Как сообщала "Страна", KAZKA это украинская музыкальная группа, исполняющая музыку по большей части в стиле indie-pop. Коллектив сформировался весной 2017 года и в его состав входили вокалистка Александра Зарицкая и гитарист Никита Будаш. В 2019 году к ребятам присоединяется еще один музыкант Дмитрий Мазуряк.

Напомним, что стали известны все участники национального отбора Евровидения-2019.