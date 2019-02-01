Представитель "Атлантического совета" Андерс Аслунд заявил, что Украине необходимо продолжать сотрудничать с МВФ для сохранения финансовой стабильности независимо от результатов выборов в 2019 году. Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Сейчас Центробанк Украины (НБУ - Прим.Ред.) укрепил свое лидерство и вводит очень строгую монетарную политику, на которую соглашается МВФ. Министр финансов также реализует жесткую фискальную (налоговую - Прим.Ред.) политику в соответствии с требованиями Фонда", - заявил Аслунд, комментируя экономические перспективы для Украины в 2019 году, после утверждения новой программы МВФ Stand-By.

По словам представителя "Атлантического совета", повестка дня сотрудничества Украины и МВФ пока не предусматривает много реформ, учитывая то, что в 2019 году украинцы будут выбирать и президента и парламент.

"По сути, это для того, чтобы зафиксировать фискальную и монетарную политику в Украине, - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, насколько важно для Украины продолжать нынешний курс сотрудничества с МВФ после выборов, Аслунд отметил: "Конечно, роль каждой страны - это поддерживать и обеспечивать ответственную фискальную и монетарную политику, обеспечивающую взаимодействие с МВФ".

"Атлантический совет" - американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО.

Как сообщала "Страна", в МВФ оценили количество заробитчан, покинувших Украину в 3 миллиона людей.

Напомним, что из-за МВФ Украина взяла на себя обязательства повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года приравнять цены к рыночным.