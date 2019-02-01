Печальная новость пришла из США. Здесь, в возрасте 72 лет ушла из жизни известная американская актриса Луиза Мориц, которую на большой экран вывела роль в культовом фильме Милоша Формана - "Пролетая над гнездом кукушки".

Луиза Мориц умерла в хосписе Лос-Анджелеса из-за остановки сердца. По словам представителя актрисы Эдварда Лоцца, она скончалась еще 4 января, но об этом сообщили только сейчас. Известно, что незадолго до смерти она упала и получила травму, передает USA Today.

Луиза Мориц, фото: Lozzi Media Services

"Сотни ее ролей на телевидении и в кино навсегда сохранят память о ней в сердцах поклонников", - сказал Лоцц.

Луиза Мориц родилась в Гаване, и в 15 лет покинула Кубу. Актриса получила широкую известность благодаря роли проститутки Роуз в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана, где также сыграл Джек Николсон.

Луиза Мориц в ленте "Пролетая над гнездом кукушки", кадр из фильма

Этот фильм - второй в истории кино, который получил "Оскара" в пяти самых престижных номинациях. Первым таким фильмом в 1934 году стала лента "Это случилось однажды ночью".

Луиза Мориц, после завершения активной кинокарьеры стала адвокатом, и была одной из первых женщин, обвинивших знаменитого комика Билла Косби в сексуальном насилии.