Сегодня рано утром, 1 февраля, в России загорелся очередной торгово-равлекательный центр. Трехэтажный ТРЦ вспыхнул в центре городе Кизляр в Дагестане, сообщили ТАСС чиновники в городской администрации. Сообщений о жертвах пока еще нет.

"Сейчас в городе горит здание трехэтажного торгового центра "Планета люкс". Огнем охвачено все здание", - рассказал источник.

По его словам, на месте работают пожарные, также к месту ЧП прибыли машины "скорой помощи".

"Пожар еще не потушили, здание продолжает гореть. В здании в основном торговали одеждой, обувью. На первом этаже были продуктовые магазины, салоны сотовой связи", - добавил представитель мэрии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кемерово начали сносить злополучный ТРЦ "Зимняя вишня", где сгорели люди.