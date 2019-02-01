В ночь с четверга на пятницу, 1 февраля, в столичном аэропорту "Киев" (Жуляны - Прим.Ред.) вследствие ухудшения погодных условий и сильного тумана не смог приземлиться рейс турецкой авиакомпании Pegasus Airlines со 180 пассажирами на борту.

Об этом "Стране" сообщил один из пассажиров рейса.

"Мы вылетели около полуночи из Анкары, самолет зашел на посадку в Жулянах около 00:50. Но буквально за несколько десятков метров до земли пилот резко ушел вверх. Нам объявили, что из-за тумана было принято решение не садиться", - говорит он.

На борту авиалайнера в этот момент находились представители двух футбольных команд украинской Премьер-лиги ФК Олимпик и ФК Десна. Спортсмены и обслуживающий персонал коллективов возвращались в Украину после завершения первого этапа зарубежных межсезонных сборов.

Информацию об инциденте подтверждает официальный сайт ФК Олимпик.

"Вечером, 31 января, сразу после победного спарринга с Приштиной (2 - 1), делегация донецкого Олимпика отправилась в аэропорт Анталии. Первый сбор подошел к концу, команда взяла курс на Киев, чтобы провести три дня с семьями и перезагрузиться перед вторым турецким сбором, который стартует 4 февраля.

Украинские футболисты перед вылетом в Киев, фото: olimpik.com.ua

Путь в Украину у "олимпийцев" лежал транзитом через Анкару, в 00:55 по киевскому времени борт с дончанами должен был приземлиться в Киеве. И когда в иллюминаторе показались огни ночного Киева, самолет резко начал набирать высоту. Из-за густого тумана аэропорт "Киев" не смог принять рейс из Анкары, "олимпийцы" вместе с коллегами из "Десны", с которыми летели на одном борту, были вынуждены вернуться в столицу Турции.

Когда "Олимпик" повторно отправится в Киев, пока сказать сложно. Отметим, что в Анталии остался Вячеслав Шевчук, главный тренер нашей команды. Он начнет обучение на тренерских курсах вместе со своей группой", - заявили в пресс-службе дончан.

Ранее "Страна" сообщала, что за Шахтер, в матче против Олимпика, впервые сыграл футболист рожденный в новом тысячелетии.