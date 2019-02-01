В четверг, 31 января, в Вашингтоне прошли переговоры между Китаем и США по урегулированию торговых разногласий и проблем между двумя странами. После завершения переговоров власти Китая выступили с заявлением, что считают их успешными и продуктивными.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

"В ходе последнего раунда китайско-американских переговоров был достигнут важный прогресс. Две стороны провели искренние, предметные и плодотворные обсуждения", - говорится в официальном заявлении Пекина.

Также отмечается, что стороны подробно обсудили такие ключевые вопросы повестки дня, как достижение сбалансированного двустороннего товарооборота, экспорт технологий, защита прав на интеллектуальную собственность, снятие взаимных ограничений на торговлю, сотрудничество в области сельского хозяйства.

"Стороны уделили особо пристальное внимание проблеме защиты прав на интеллектуальную собственность и выразили обоюдное намерение активизировать сотрудничество по этому направлению, а также создать приемлемые условия для равноправной конкуренции на рынках двух стран, - говорится в документе. - Китай намерен с позитивных позиций учитывать обеспокоенность американской стороны".

Китай будет больше покупать аграрной продукции США



Кроме того, правительство Китая и власти США на переговорах договорились наращивать масштабы торгового сотрудничества в энергетике и промышленной сфере.

"Стороны пришли к консенсусу и будут предпринимать эффективные меры для сбалансированного развития китайско - американских торговых отношений. Китай намерен активно увеличивать импорт аграрной продукции, энергоносителей, промышленных товаров, а также услуг из США", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что тем самым Пекин намерен удовлетворить постоянно растущий спрос на внутреннем рынке, обеспечить рост уровня благосостояния населения КНР.

"В ходе консультаций обсуждались конкретные вопросы, по которым Китай выражает обеспокоенность. США выразили готовность учесть позицию китайской стороны", - говорится в документе.

Торговая война откладывается



Правительство Китая и власти США в ходе переговоров выразили обоюдное намерение формировать эффективные механизмы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

"Стороны считают, что им необходимо создавать эффективные двусторонние механизмы для реализации поставленных задач, - это крайне важно. Таким образом будут последовательно выполняться результаты договоренностей по всем направлениям", - отмечается в документе.

Переговорные группы двух стран в ходе консультаций достигли принципиального взаимопонимания по поводу рамок и принципиальной основы для формирования новых форматов взаимодействия. "Китай и США будут прорабатывать соответствующие детали по формированию этих механизмов", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что в начале декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита Группы двадцати в Аргентине договорились сделать в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между США и Китаем. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.