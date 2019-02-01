Центральный банк Венесуэлы, который контролируется окружением президента Мадуро, объявил о намерении совершить крупную сделку с золотом. 15 тонн драгметалла будут проданы Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), чтобы пополнить запасы свободно конвертируемой валюты.

Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

Как утверждает источник, Венесуэла уже продала три тонны золота из своих резервов 26 января. А в прошлом году из Венесуэлы в Турцию и ОАЭ ушла партия неочищенного золота на сумму в $900 млн, заявил источник агентства.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждения депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы Хосе Герры о попытке вывезти в Москву 20 тонн золота. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала не соответствующей действительности информацию о том, что Венесуэла хранит свой золотой запас в России.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предостерег бизнесменов от заключения сделок на золото, нефть и другие товары из Венесуэлы.