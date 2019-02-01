В небе над Лос-Анджелесом едва не разыгралась трагедия. В пассажирский лайнер авиакомпании JetBlue, который летел в Нью-Йорк, ударила молния. Самолет, на борту которого было 150 пассажиров и три члена экипажа, совершил экстренную посадку в аэропорту города Ангелов.

Об этом сообщает канал KTLA со ссылкой на представителей JetBlue.

В авиакомпании рассказали, что сразу после взлета пилот заявил, что в самолет скорее всего ударила ударила молния. После этого борт зашел на посадку. Данные о пострадавших не приводятся.

Тем временем специалисты осматривают самолет, чтобы определить, может ли он продолжить полет в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Если это невозможно, пассажиры будут отправлены другим рейсом.

Инцидент произошел во время сильной грозы в Южной Калифорнии, из-за которой даже были закрыты несколько пляжей в округах Лос-Анджелеса и Оранж.

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