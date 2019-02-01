Италия не признает "временного президента" Венесуэлы Хуана Гуайдо и против вмешательства в дела других стран извне, заявил замглавы МИД Манлио Ди Стефано, сообщают РИА-Новости.



"Италия не признает Гуайдо, потому что мы абсолютно против того факта, что страна или группа третьих стран могут определять внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства и признано ООН", - сказал он в четверг вечером в эфире телеканала Tv2000.



По словам замминистра, главная цель - предотвратить войну в Венесуэле.

"Та же ошибка была совершена в Ливии и сегодня признается всеми. Мы должны избежать того, чтобы то же самое произошло в Венесуэле", - отметил Ди Стефано, представляющий движение "Пять звезд".



Ранее он раскритиковал позицию ЕС в отношении Венесуэлы и предложил, чтобы Рим взял на себя посредничество между сторонниками действующего президента Николаса Мадуро и оппозицией.

В то же время почти одновременно с Ди Стефано другой замглавы МИД Италии - Гульельмо Пикки, представляющий партию "Лига", в коалиции с которой "Пять звезд" сформировали правительство - сделал противоположное заявление по Венесуэле. Он написал в Twitter, что его партия считает "президентство Мадуро завершившимся" и что в стране должны пройти выборы с привлечением независимых наблюдателей.

Глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези в среду заявил, что Рим полностью разделяет позицию Европейского союза по вопросу венесуэльского кризиса и призвал к проведению "свободных и прозрачных" президентских выборов.



Европарламент одобрил в четверг резолюцию, в которой признал Гуайдо "легитимным временным президентом", и призвал дипслужбу ЕС и страны-участницы принять аналогичное решение.

Ранее Нидерланды, Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. ЕС также призвал объявить в ближайшие несколько дней о проведении выборов.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо 23 января объявил себя "временным главой государства" на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента страны.