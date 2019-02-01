На столичной площади Победы произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей - дорогу не поделили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda. Об этом сообщает "Информатор".

Издание сообщает, что больше всего пострадали Mazda и Audi. Водителя Mazda зажало в салоне, его вырезали спасатели. Точное число пострадавших неизвестно.

Киев Оперативный сообщает об одном погибшем в результате ДТП. По предварительным данным, Audi на большой скорости двигался по улице Саксаганской, а Mazda и Skoda по Дмитриевской ему навстречу. На месте работал патрульный экипаж и два регулировщика.

Из-за ДТП остановилось движение по проспекту Победы в сторону центра, также большие пробки наблюдаются на прилегающих к Крещатику улицах. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото с места ДТП в Одесской области, где на дороге пострадали 14 человек, а также о том, что в Киеве иностранца посадили на 5 лет за пьяное ДТП, в котором тяжело пострадала женщина.