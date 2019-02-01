Дарио Срна написал Ярославу Ракицкому, что "Шахтеру" будет не хватать его преданности
Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна, который сейчас играет в итальянском "Кальяри", пожелал удачи экс-партнеру по команде Ярославу Ракицкому, который перешел в "Зенит".
"Ты можешь честно и открыто смотреть людям в глаза, за это тебя уважают, любят и всегда будут уважать и любить. Ты один из лучших и самых талантливых футболистов, с которым мне приходилось играть вместе. Я тебе желаю, чтобы ты продолжал получать удовольствие от футбола и радовал своих болельщиков. "Шахтеру" будет не хватать твоей преданности, твоего сильного, неуступчивого характера", – написал Срна в Инстаграм.
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Мой друг, мы вместе провели много лет в Шахтере! Много побеждали, иногда проигрывали, но вне зависимости от результата всегда играли с азартом, с душой и сердцем! Ты многое сделал для Шахтера и это знают и ценят болельщики. Сегодня ты переходишь в другой клуб, но если оглянуться - тебе есть что вспомнить и есть чем гордиться! Ты можешь честно и открыто смотреть людям в глаза и за это тебя уважают, любят и всегда будут уважать и любить. Ты один из лучших и самых талантливых футболистов, с которым мне приходилось играть вместе! И я тебе желаю, чтобы ты продолжал получать удовольствие от футбола и радовал своих болельщиков! Шахтёру будет нехватать твоей преданности, твоего сильного, неуступчивого характера! Удачи, брат!
Как сообщала "Страна", только за подпись на контракте Ракицкий получил от Зенита бонус в 5 миллионов евро.
Мы рассказывали, как Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит за 12 миллионов евро.