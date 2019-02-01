Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна, который сейчас играет в итальянском "Кальяри", пожелал удачи экс-партнеру по команде Ярославу Ракицкому, который перешел в "Зенит".

"Ты можешь честно и открыто смотреть людям в глаза, за это тебя уважают, любят и всегда будут уважать и любить. Ты один из лучших и самых талантливых футболистов, с которым мне приходилось играть вместе. Я тебе желаю, чтобы ты продолжал получать удовольствие от футбола и радовал своих болельщиков. "Шахтеру" будет не хватать твоей преданности, твоего сильного, неуступчивого характера", – написал Срна в Инстаграм.

Как сообщала "Страна", только за подпись на контракте Ракицкий получил от Зенита бонус в 5 миллионов евро.

Мы рассказывали, как Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит за 12 миллионов евро.