Колония морских слонов воспользовалась отсутствием рейнджеров в нацпарке из-за приостановки работы американского правительства и оккупировала популярный у туристов пляж на севере Калифорнии, сломав забор и заняв близлежащую парковку. Историю рассказывает агентство Associated Press.

Морские слоны Mirounga angustirostris в XIX веке были на грани вымирания из-за охоты на них, но затем, благодаря мерам по сохранению вида, их популяция восстановилась. В национальном парке на полуострове Пойнт-Рейес в Калифорнии живет около полутора тысяч морских слонов, которые обычно находятся на пляже Чимни-Бич с крутыми обрывами вдали от публики, посещающей нацпарк.

Пресс-секретарь парка Джон Делл'Оссо рассказал, что из-за штормов и высоких приливов в последнее время животные, по-видимому, отправились на поиски более удобного и сухого места и попали на другой популярный у туристов пляж, Дрейкс-Бич. Обычно их оттуда отгоняют специально обученные этому рейнджеры-смотрители парка, но из-за длительной приостановки работы федерального правительства в США на пляже никого не было и примерно 60 морских слонов сломали забор, захватили пляж, часть парковки, и даже добрались до кафе.

Ситуация осложняется тем, что с момента захвата пляжа в колонии родилось 35 детенышей: зима — сезон размножения у морских слонов. Поэтому персонал парка пока не планирует возвращать животных на их привычное место. После открытия парка в минувшее воскресенье дорогу к пляжу частично перекрыли, а персонал парка обдумывает экскурсии к колонии животных. Что с ними планируют делать дальше, не сообщается.

В начале января оккупации со стороны морских млекопитающих подвергся канадский город Роддиктон-Байд Арм: он оказался вынужден просить помощи федеральных властей после того, как на дорогах и улицах застряли примерно 40 тюленей, неспособных покинуть их самостоятельно — по канадским законам сами жители не могут прикасаться к животным.

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