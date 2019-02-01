Стали известны новые подробности расстрела супругов в Николаеве. Оказывается, 52-летний убийца, который на глазах у многочисленных свидетелей разрядил охотничье ружье в своих знакомых, угрожал им еще полгода назад.

Как говорится в сюжете ТСН, юрист Олег Кирюхин, который помог паре выиграть в суде, рассказал журналистам о том, что его подзащитный жаловался на угрозы правоохранителям, однако в полиции это отрицают. Адвокат тоже фигурирует на жутких видеозаписях преступления, сделанных камерами наблюдения – мужчина как раз разговаривал с Михаилом и Татьяной Беловыми, когда к ним приблизился с оружием Герасим Багирянц.

"Мне говорит: отойдут в сторону. Отхожу в сторону – и вижу: выстрел, Белов падает, словно подкошенный, и тут же он стреляет в жену, она убегает", - рассказывает очевидец. Татьяна Белова погибла на месте расстрела, ее муж умер в карете скорой.

Во время стрельбы рядом с Багирянцем бегает его сын, после убийства он что-то говорит отцу и сбегает на машине. А отец бросает оружие и садится на лестницу, где его и задерживает полиция.

Следователям преступник сказал, что убийства не планировал, а оружие всегда держал в машине, потому что охотник.

Видео: youtube.com

Беловы жили в Одессе. Соседи говорят, что это было богатое и дружелюбное семейство. С семьей Багирянцев из Николаева Беловы дружили много лет. По словам адвоката, Герасим еще в 2008 году одолжил у Беловых $60 тыс., залогом были его дома в Николаеве. "Один из них должен был продаться, и за счет этого должен был быть возвращен долг", - пояснил Олег Кирюхин.

ТСН разыскала два дома, адреса которых указаны в судебном реестре. Именно они стали залогом для денег, однако когда Багирянец не смог отдать долг, он переписал эти дома на своих детей. Узнав об этом, Беловы обратились в суд, чтобы отменить договор, и суд удовлетворил иск. Багирянца это возмутило.

"Он заявил, что он долги вернул, а я говорю: чем это подтверждается? Он: есть скриншот переписки. Я спросил: а есть у вас расписки? То он говорил, что нет, то отказывался от дачи показаний", - говорит адвокат Беловых.

"Установлено, что он не признает этот долг, и поэтому после судебного заседания, когда они вышли на улицу, у них произошел конфликт, и из охотничьего ружья произвел два выстрела", - констатировал начальник следственного управления ГУ НП в Николаевской области Иван Выговский.

Соседи стрелка потрясены, потому что семья небедная, имеет несколько домов, хозяин – бизнесмен. Почему так поступил – люди не поймут. Адвокат Беловых говорит, что трагедии можно было бы избежать – мол, еще полгода назад Багирянец угрожал убийством, и это было записано в телефоне Белова.

"Он сообщил в прокуратуру, прокурор в полицию еще 20 августа 2018 года. Подал заявление о мошенничестве со стороны Багирянца и об угрозах убийством", - рассказал Олег Кирюхин. В полиции это отрицают.

"Следователями расследовалось дело о неисполнении решения суда по долговым обязательствам, но заявления от людей о том, что им угрожают убийством, не поступало", - говорит пресс-секретарь ГУ НП в Николаевской области Елена Бережная.

Как сообщала "Страна", инцидент произошел 30 января около 15:00 в Ингульскому районе города Николаева возле Ленинского районного суда. Судя по видео с камер наблюдений, убийца стрелял в упор трижды. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в машине скорой помощи. Предварительная квалификация преступления ч.2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.