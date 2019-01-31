Около 50 тысяч жителей курортного города Бердянска, который расположен в Запорожской области, уже четвертые сутки остаются без централизованного водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

По данным ведомства, вечером 27 января обвалился магистральный канализационный коллектор протяженностью около 150 метров, по которому стоки из нижней части города поступают на очистные сооружения.

Из-за этого с утра 28 января большую часть школ и детских садов города закрыли, а в оставшиеся без воды микрорайоны начали подвоз технической и питьевой воды автоцистернами по графику.

В социальных сетях сообщали, что из-за аварии на коллекторе людям пришлось набирать воду из моря.

31 января аварийная служба коммунального предприятия "Бердянскводоканал" запустила в обход аварийного участка трубу, а на аварийном участке смонтировали 2 перекачивающих насоса, которые предоставило коммунальное предприятие "Киевводоканал". "Оборудования такой мощности, которое необходимо для устранения аварийной ситуации, нет в Запорожской области, поэтому на помощь отозвался Киевводоканал", - говорится в сообщении мэрии Бердянска.

По данным "Бердянскводоканала", временная система сможет обеспечивать достаточный пропуск стоков.

Специалисты предприятия отмечают, что при оптимальных условиях и при отсутствии непредвиденных ситуаций заполнение системы водоснабжения планируется на утро пятницы, 1 февраля.

Бердянск (районный центр Запорожской области) - город-курорт областного подчинения, в котором проживает 122 тыс. человек, расположен на побережье Азовского моря.

Как сообщала "Страна", с 1 февраля в Киеве повысили тарифы на воду.

Ранее на Подоле в Киеве возникла угроза техногенной катастрофы из-за аварийного коллектора.