Украинский журналист Зураб Аласания комментируя причины своей отставки с поста председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) сообщил, что причины ему не известны, а судебная борьба возможна и даже обязательна после обнародования причин произошедшего.

"В повестке дня вопроса не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Паныча - поставили на голосование, сделали голосование "закрытым и тайным" и проголосовали" – написал Аласания на официальной странице в социальной сети Facebook в четверг вечером.

По словам журналиста причины такого решения Наблюдательного совета НОТУ ему неизвестны.

"Причины мне неизвестны, официального обоснования нет (обещают за неделю)" – отметил З. Аласания.

Фото: facebook.com/zurab.alasania

Аласания сообщил, что после обнародования причин отставки в дальнейшем возможно судебное разбирательство. "Что дальше? - нарушены все процедуры; судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин" – подытожил он.

Как сообщала "Страна", ранее Аласания говорил, что на общественном ТВ за три месяца сократят 2,5 тыс сотрудников.

Кроме того Аласания озвучил мрачный прогноз для общественного телевидения: "На следующий год нас убили".