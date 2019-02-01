В четверг, 31 января, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные оставят Афганистан, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире. Об этом сообщает Интерфакс.

"Происходит впечатляющее количество положительных изменений (...) Я не могу вам сказать, что это (возможность вывода войск - Прим.Ред.) гарантировано, потому что мы приближаемся к 19 годам пребывания в Афганистане, однако впервые за это время они (афганцы - Прим.Ред.) говорят об урегулировании, говорят о заключении соглашения", - заявил он, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Мы вернем наших солдат обратно домой, если это произойдет. Посмотрим, что произойдет", - сказал президент США, слова которого цитируют американские СМИ.

Спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад ранее в четверг, 31 января 2019, заявил, что на переговорах между представителями США и движения "Талибан" удалось добиться значительного прогресса по вопросам противодействия терроризму и вывода войск.

Ранее на неделе Халилзад сообщил, что США и движению "Талибан" удалось в общих чертах обозначить рамки будущих мирных договоренностей по Афганистану. Одним из таких условий называют обязанность "Талибана" бороться с ИГИЛ.

Как сообщала "Страна", в Афганистане найден живым сбитый 30 лет назад советский летчик. Участники одной из экспедиций случайно наткнулись на бывшего пленника, который уже не помнит украинский язык и забыл свое имя. Через переводчиков мужчина сказал лишь, что родом с Волыни.

Отметим, что экс-президент Афганистана назвал ИГИЛ продуктом и инструментом США. Ему также неоднократно докладывали о регулярных полетах "неизвестных" вертолетов без опознавательных знаков, сбрасывающих грузы в контролируемых террористами зонах на границе Афганистана и Пакистана.

Напомним, что талибы заявили, что сбили американский самолет в Афганистане.