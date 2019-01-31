Вопрос об отставке председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании поднял член наблюдательного совета компании по квоте парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко Вячеслав Козак. Об этом говорится в программе новостей в эфире телеканала "UA:Перший".

"Поднял его (вопрос об отставке) Вячеслав Козак. Он в наблюдательном совете по квоте депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко", - сообщает ведущая новостей телеканала.

Ведущая отмечает, что в повестке дня заседания набсовета НОТУ вопроса об отставке предправления Аласании не было.

Сообщается, что 9 из 12 членов набсовета поддержали решение разорвать контракт с Аласанией.

Глава набсовета НОТУ Татьяна Лебедева отказалась комментировать ситуацию журналистам телеканала "UA:Перший". При этом, по словам Лебедевой, Аласания будет исполнять обязанности предправления НОТУ еще 2 недели.

В четверг, 31 января, набсовет НОТУ досрочно разорвал контракт с предправления телекомпании Зурабом Аласанией. 4 мая 2017 года набсовет НОТУ подписал контракт с Аласанией. Он вступил в должность 15 мая 2017 года, контракт был рассчитан на 4 года. Он был подписан по итогам проведенного набсоветом конкурса.

Мы рассказывали, как "Общественное ТВ" стало новым "гиперлупом" украинских реформ.

Как сообщала "Страна", ранее Аласания говорил, что на общественном ТВ за три месяца сократят 2,5 тыс сотрудников.

Кроме того Аласания озвучил мрачный прогноз для общественного телевидения: "На следующий год нас убили".