Компания Google объявила дату отключения поддержки пользователей социальной сети "Google+" - 2 апреля 2019. В этот день Google начнет удалять весь контент, включая страницы Google+, фотографии и видео, а также всё остальное.

Уже с 4 февраля пользователи не смогут создавать новые профили Google+, страницы, сообщества и события. Об этом сообщают Украинские новости.

Кроме того, комментарии, созданные Google+ на внешних сайтах, будут удалены из сервиса Google для публикации дневников, блогов и простых сайтов разной направленности Blogger до 4 февраля, а с других сайтов - до 7 марта. А все комментарии пользователей Google+ будут удалены со всех сайтов 2 апреля.

Уже 2 апреля также будет удален и весь контент пользователей с их аккаунтов в социальной сети: фотографии, видео, созданные страницы и тому подобное.

До этого момента пользователи могут сохранить свой контент. Для этого сначала нужно перейти на специальную страницу и зарегистрироваться. Затем выбрать данные, которые вы хотите загрузить себе, определить способ выгрузки и нажать "заархивировать".

Скачать данные можно даже с аккаунтов, которые ранее были удалены. Если вы хотите выгрузить контент из созданных страниц, зарегистрируйтесь через Google+ Page.

Как сообщала "Страна", в Facebook также прекращают работу приложения "Moments" для частного обмена фото с друзьями в социальной сети.

Напомним, что 29 января пользователи всего мира сообщили о проблемах с Google-поиском и почтой.