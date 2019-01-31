Прокуратура подала ходатайство в Верховный суд Украины о передаче дела депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана из Славянска в Чернигов, сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.

"Итак, обвинительный акт Владимира Рубана и Надежды Савченко, едва успев приехать в Славянск, может выехать в Чернигов! По крайней мере так хотят прокуроры, которые подали сегодня ходатайство в ВС об определении подсудности дела", - написал адвокат, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

В. Рыбин также отметил, что будет просить суд о том, чтобы дело его подзащитного рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

"Я, например, вижу это дело исключительно в Печерском районном суде Киева, и постараюсь убедить судей, направить акт именно в Печерский райсуд", - подытожил В. Рыбин.

Фото: facebook.com/valadvocat

Как сообщалось, Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

Напомним, 26 января депутата Верховной рады Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины. Выдвижение произошло на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Съезд партии прошел в конференц-зале отеля "Украина". Около 100 делегатов из разных регионов страны единогласно проголосовали за кандидатуру Савченко по предложению ее сестры Веры Савченко.

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