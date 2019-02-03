В течение 2018 года в полицию поступило 1285 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия, которые подали сами дети.

Полицейские зафиксировали снижение общего количества преступлений против детей. В 2019 году в Украине начнут работать 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие, персонал уже отобран.

Об этом сообщил руководитель украинской патрульной полиции Александр Фацевич. Его цитирует Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

За год было совершено 4,3 тыс. преступлений в отношении детей, от которых пострадали 4,7 тыс. детей, при этом 1,5 тыс. – от тяжких и особо тяжких преступлений.

В то же время, правоохранители фиксируют снижение их общего количества, поскольку в 2017 году таких преступлений было зафиксировано 4,6 тыс., говорится в сообщении.

Александр Фацевич отметил необходимость оперативного реагирования полиции на негативные вызовы в детской среде, а также розыск детей, которые оставили место проживания или обучения.

Фото: npu.gov.ua

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