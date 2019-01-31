Судьи Херсонского апелляционного суда отказали в удовлетворении жалобы защиты руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на продление срока его содержания под стражей до 16 февраля.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Андрей Доманский, соответствующее решение суд принял на заседании в четверг, 31 января. Еще 17 января 2019 года Херсонский городской суд продлил срок ареста Вышинскому до 16 февраля 2019.

15 мая 2018 года сотрудники СБУ задержали в Киеве Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая 2018 года Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

10 января 2019 года адвокатам Вышинского открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Херсонский городской суд 1 февраля рассмотрит ходатайство прокуратуры АР Крым об ограничении срока ознакомления с материалами досудебного расследования Вышинскому и его адвокатам.

20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины рассмотрит жалобу Вышинского на незаконность его задержания в мае 2018 года.

Как сообщала "Страна", у адвоката руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского провели еще один обыск. Адвокат отметил, что обыск был проведен незаконно, с нарушением требований действующего законодательства.

Напомним, что следком России открыл уголовное производство против следователя СБУ. Причастность следователя Андрея Проняка к указанному делу была выявлена в рамках "расследования уголовного дела о воспрепятствовании сотрудниками ГПУ профессиональной деятельности журналиста Кирилла Вышинского и его незаконном привлечении к уголовной ответственности".