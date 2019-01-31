В международном аэропорту "Одесса" совершил вынужденную посадку самолет компании FlyOne, следовавший из Москвы (РФ) в Кишинев (Молдова), передает УНИАН.

Примерно в 18.00 борт, следовавший по маршруту "Москва-Кишинев", совершил вынужденную посадку. По данным источника, причина вынужденной посадки – плохие погодные условия в Кишиневе (туман), по другой информации – поломка.

"В настоящее время около 100 человек проходят паспортный контроль в "режиме транзит", - рассказал сотрудник аэропорта. Как сообщил источник в правоохранительных органах, авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову. "При пограничном контроле соблюдены необходимые меры предосторожности. Правоохранительными органами будет обеспечено соответствующее сопровождение указанных автобусов до украино-молдавской границы", - отметил источник.

FlyOne - частная молдавская авиакомпания, которая основана в 2016 году. Осуществляет рейсы в Верону, Парму, Лиссабон, Барселону, Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Лондон и пр.

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