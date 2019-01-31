Появилось видео, как в Киеве водитель маршрутки избил и задержал вора на улице Петлюры
Водитель маршрутки в Киеве задержал и избил мужчину, который пытался его ограбить. Об этом передает Киев Оперативный на странице в Фейсбуке.
На улице Петлюры мужчина зашел в салон и, воспользовавшись тем, что водитель вышел, начал красть вещи водителя.
Однако, в этот самый момент водитель вернулся и набросился на злоумышленника. Задержанного зовут Урзаев Аяс Рафшанович, и он ранее уже попадался на воровстве.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", в Киеве водитель маршрутки до смерти забил своего коллегу. Инцидент произошел на Южной Борщаговке. Повздорили водитель Mitsubishi и водитель маршрутки №576.
Отметим, что в Киеве водитель Mitsubishi брызнул газом в лицо водителю маршрутки, набитой людьми.
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