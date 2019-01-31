Сегодня вышедший из кратковременного отпуска генпрокурор Юрий Луценко подписал серию приказов о назначениях новых руководителей местных прокуратур центральных районов Киева - Печерского и Подольского.

На Печерск назначен бывший до этого руководителем прокуратуры Подола (Киевская местная прокуратура N 7) - Дмитрий Прокудин. О нем ходят слухи, что он любимчик прокурора Киева Романа Говды, который считает его едва ли не лучшим руководителем местной прокуратуры в столице. Согласно открытой информации на сайте ГПУ, перед Новым годом Совет прокуроров рассмотрел многотомное представление Романа Говды на увольнение руководителя прокуратуры Печерска (Киевская местная прокуратура N 6) - Александра Авдеенко.

По информации наших источников в прокуратуре, Говда давно хотел поставить на Печерск своего человека, однако, там работал руководителем Авдеенко, который был назначен в 2016 году по результатам открытого конкурса. Переиграть конкурс было невозможно. Поэтому, чтобы сменить начальника "под себя", в Киевской местной прокуратуре N 6 (Печерского района) в сентябре прошлого года Говда инициировал масштабную проверку и комиссии проверяющих, по некоторым данным, были даны указания найти как можно больше негатива.

В таком районе столицы как Печерск с этим проблем никогда не было, учитывая расположение почти всех органов власти, поэтому компромата накопали больше чем было заказано и на "ручной" Раде прокуроров в декабре рекомендовали уволить Авдеенко, чтобы освободить место для кандидата Говды.

Новым начальником печерских прокуроров согласно приказу генерального Юрия Луценко как раз и стал Дмитрий Прокудин. Под это дело его рекомендовал к назначению тот же "независимый" Совет прокуроров. На Подоле же решено было назначить руководителем заместительницу Прокудина - Марию Вдовиченко.

Как сообщала "Страна", ранее первый зампрокурора Волынской области попал в пьяное ДТП в Киеве.

Ранее Луценко назначил сына Грицака зампрокурора Полтавской области

Мы рассказывали, как Луценко и Гриценко поспорили, чей сын лучше родину защищал.