Владимир Зеленский выигрывает у всех основных кандидатов во втором туре президентских выборов, а Юлия Тимошенко - у Петра Порошенко и сопредседателя объединения "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенному в январе, передают Украинские новости.

В случае выхода Зеленского во второй тур, он наберет 29% голосов против 24% у Тимошенко; 33% против 17% у Бойко; 34% против 20% у Порошенко.

При этом Тимошенко выиграет у Порошенко (27% против 18% голосов) и Бойко (28% против 18% голосов). В свою очередь Порошенко сможет выиграть только у Бойко (23% против 21% голосов).

Опрос проводился с 16 по 24 января. Всего было опрошено 6 000 жителей Украины от 18 лет.

Допустимая погрешность выборки не превышает 1,3%.

Фото: slideshare.net

Мы разбирались, как и почему Зеленский вырвался в лидеры президентской гонки. Информационно он перебил Томос, то есть, ядерный электорат Порошенко Томасу обрадовался, но большинство избирателей это не впечатлило.

Также "Стране" стало известно, как устроен штаб кандидата.

Отметим, что Зеленский исправил свою Е-декларацию. Внес акции оффшора и BMW своей жены.