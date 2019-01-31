Стало известно, кто заменит Аласанию на посту руководителя "Общественного ТВ"
Исполнять обязанности отстраненного от должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании будет член правления НОТУ, ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры Николай Чернотицкий. Об этом рассказал "Стране" источник на телеканале.
"Процедура назначения нового полноценного руководителя очень длительная. Она займет как минимум несколько месяцев. До выборов президента точно не успеют", - говорит источник.
Когда именно Аласания покинет пост, пока неизвестно, ведь сначала должны сформировать протокол, для вручения.
Николай Чернотицкий - член правления ПАО "НОТУ", ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.
Он родился 12 января 1984 года в городе Мена Черниговской области. Окончил Сумской государственный университет по специальности инженер электронных систем.
В 2008-2010 годах занимал должность коммерческого директора "Сумы Медиа Сервис". В 2014 году работал советником председателя Сумской ОГА, а до 2017 года - генеральным директором Сумской ОГТРК.
Как сообщала "Страна", ранее Аласания говорил, что на общественном ТВ за три месяца сократят 2,5 тыс сотрудников.
Кроме того Аласания озвучил мрачный прогноз для общественного телевидения: "На следующий год нас убили".