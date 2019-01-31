Исполнять обязанности отстраненного от должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании будет член правления НОТУ, ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры Николай Чернотицкий. Об этом рассказал "Стране" источник на телеканале.

"Процедура назначения нового полноценного руководителя очень длительная. Она займет как минимум несколько месяцев. До выборов президента точно не успеют", - говорит источник.

Когда именно Аласания покинет пост, пока неизвестно, ведь сначала должны сформировать протокол, для вручения.

Николай Чернотицкий - член правления ПАО "НОТУ", ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.

Он родился 12 января 1984 года в городе Мена Черниговской области. Окончил Сумской государственный университет по специальности инженер электронных систем.

В 2008-2010 годах занимал должность коммерческого директора "Сумы Медиа Сервис". В 2014 году работал советником председателя Сумской ОГА, а до 2017 года - генеральным директором Сумской ОГТРК.

Как сообщала "Страна", ранее Аласания говорил, что на общественном ТВ за три месяца сократят 2,5 тыс сотрудников.

Кроме того Аласания озвучил мрачный прогноз для общественного телевидения: "На следующий год нас убили".