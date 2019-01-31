Суд направил на стационарную экспертизу в психбольницу на 30 дней жителя Винницкой области, разбившего окна в здании Генеральной прокуратуры в Киеве. Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева, передают Украинские Новости.

Указано, что в конце декабря 2018 года суд удовлетворил ходатайство полиции о направлении подозреваемого в Киевский городской центр судебно-психиатрических экспертиз для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы на срок до 30 дней.

В материалах ходатайства отмечается, что 5 ноября 2018 года около 13:00 подсудимый, находясь на ул. Резницкая 13/15, подошел к окнам первого этажа Генеральной прокуратуры, вытащил из пакета 3 камня и бросил их в сторону здания.

Мужчине удалось разбить 2 окна на первом этаже Генпрокуратуры.

Согласно справке Барской центральной районной больницы Винницкой области от 12 ноября 2018 года, подозреваемый на диспансерном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

"Однако, 05.11.2018 во время допроса в качестве подозреваемого он пояснил, что им был изобретен водомет корабельный, который был на бумаге в виде чертежа, однако это изобретение проигнорировали, поэтому он прибыл в г. Киев, с целью разбития окон Генеральной прокуратуры Украины. Вышеизложенное указывает на то, что у подозреваемого возможно расстройство психики", - сказано в материалах суда.

Отмечается, что и прокурор и сам подозреваемый поддержали ходатайство в суде.

В итоге суд постановил направить подсудимого в Киевский городской центр судебно-психиатрических экспертиз (Киев, ул. Кирилловская, 103) для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы на срок до 30 дней.

На решение экспертов суд поставил следующие вопросы: страдал ли подсудимый в момент совершения инкриминируемого деяния любым психическим заболеванием, если да, то каким именно? требует ли он мер принудительного лечения от психического заболевания и нет ли у него противопоказаний для такого лечения? осознавал ли он свои действия и мог ли руководить ими во время совершения инкриминируемого деяния.

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