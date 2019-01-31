Задержанный за кражу из Третьяковской галереи заявил, что пошел на преступление ради встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По словам Дениса Чуприкова, он хотел привлечь к себе внимание, а затем вернуть произведение искусства и попросить о встрече с главой государства. "Любитель картин" якобы планировал предложить Путину идеи, которые "сделают Россию лучше".

Обвиняемый отметил, что не имеет криминального прошлого, а единственные совершенные им правонарушения - штрафы за превышение скорости. Также у него находили афродизиаки, но они, по словам Чуприкова, были приобретены через интернет законным путем.

Арестант рассказал, что в Третьяковскую галерею он прошел без билета, так как "немного обладает гипнозом", а картину "Ай-Петри. Крым" выбрал интуитивно.

Инцидент произошел 27 января. Подозреваемый в краже уже задержан. Полотно изъяли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается. По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.

"Страна" разбиралась, как из Третьяковки воровали легендарную картину об Ай-Петри. Похититель просто подошел к полотну, снял его со стены, вытащил из рамы и унес.

Напомним, что появилось видео допроса подозреваемого в краже картины Куинджи.