Власти США поддерживают будущее вступление Украины в НАТО, но надо продолжать реформы. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер, передает УНИАН.

Заявление Волкера прозвучало во время телефонного брифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

"Позиция США сохраняется - мы поддерживаем, в конечном итоге, членство Украины в НАТО. Это было решено на саммите в Бухаресте в 2008 году. И мы в полной мере поддерживаем это. Мы сотрудничаем очень тесно с Украиной в реформировании ее оборонительных возможностей, оборонных учреждений", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что в плане реформирования оборонного сектора Украины надо пройти еще долгий путь.

"Членство в НАТО - это не только дело военной реформы, но также утверждение прочной и жизнеспособной демократии, процветающая экономика, хорошие отношения с соседями, совместимость с НАТО, гражданский контроль над военными и пр. Существует много того, что Украина должна осуществить для соответствия требованиям, чтобы стать членом НАТО, и в НАТО на данный момент нет консенсуса, чтобы предложить решительно приглашение, но двери для будущего членства Украины остаются открытыми", - подчеркнул Волкер.

Также он сказал, что США настроены сотрудничать с Украиной, чтобы помочь достичь стандартов НАТО.

Как сообщала "Страна", в НАТО объявили, что обсудят главы Генштабов стран альянса на встрече в Брюсселе. Начальники Генштабов стран НАТО затем проведут совместное заседание с коллегами из стран-партнеров по операции в Афганистане "Решительная поддержка".

Отметим, что Вашингтон не смог убедить Турцию отказаться от российских ЗРС С-400 и перейти на Patriot.