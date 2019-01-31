В Киеве ранее судимого безработного мужчину суд признал виновным за кражу супового набора, ведра шашлыков и других вещей из супермаркета. Об этом сообщается в приговоре, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений Деснянского районного суда.

"22 апреля 2018 года мужчина зашел в супермаркет на ул. Хоткевича, 1-Б, взял со стеллажей кошелек, шампунь, суповой набор и двухкилограммовое ведро шашлыка на общую сумму 205,19 грн, сложил товары в свой рюкзак и попытался выйти мимо кассы, не расплатившись. На выходе его задержали охранники", - сообщается в реестре.

Суд приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на полтора года, однако освободил от наказания, установив аналогичный испытательный срок.

Как сообщала "Страна", в Одесской области мужчину посадили на три года после кражи кролика.

Ранее в Киеве из-за краж закрываются пункты проката велосипедов Nextbike.

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